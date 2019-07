Verkehrsunfall in Sitten fordert ein Todesopfer und drei Verletzte

Verkehrsunfall | Frontalkollision am frühen Sonntagmorgen

Am frühen Sonntagmorgen war nach einem Verkehrsunfall der Einsatz von Polizei und Feuerwehr gefragt. Foto: Symbolbild WB / Alain Amherd

Am frühen Sonntagmorgen hat sich in Sitten ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein 50-jähriger Mann verstarb noch auf der Unfallstelle. Drei weitere Personen wurden verletzt.

Wie die Walliser Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt, hat sich der tödliche Unfall in Sitten gegen 4.45 Uhr ereignet. Ein 50-jähriger Automobilist fuhr alleine mit einem Personenwagen auf der Rue de Savoie in Richtung Conthey. Aus noch nicht geklärten Gründen geriet er mit seinem Fahrzeug auf die linke Strassenseite und kollidierte frontal mit einem Personenwagen, gelenkt von einem 25-jährigen Automobilisten, der korrekt auf der Gegenfahrbahn fuhr.

Durch den heftigen Aufprall verschied der ältere Fahrzeuglenker, ein Staatsbürger aus Kapverden mit Wohnsitz im Wallis, noch auf der Unfallstelle. Der 25-jährige Lenker und ein 20-jähriger Beifahrer mussten von der Stützpunktfeuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Die beiden Verletzten, sowie ein weiterer 22-jähriger Mitfahrer, wurden mit Ambulanzen ins Spital von Sitten transportiert.

Beim Todesopfer handelt es sich um einen Staatsbürger aus Kapverden mit Wohnsitz im Wallis. Bei den drei Verletzten handelt es sich um Walliser, mit Wohnsitz in der Region. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.

pd / pan

07. Juli 2019, 10:50

