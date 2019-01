Verletzte bei Silvesterfeiern im Wallis

Bei den Neujahrsfeiern sind im Wallis mehrere Personen verletzt worden. Ein Mann erlitt dabei schwere Verletzungen.

Wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt, fiel kurz nach Mitternacht ein in Martinach wohnhafter, 17-jähriger Mann bei Erde-Conthey mehrere Meter einen Hang hinunter. Er wurde dabei schwer verletzt und mit einer Ambulanz ins Spital nach Sitten transportiert.

Am Dienstagmorgen gegen vier Uhr wurden durch die Explosion eines Knallkörpers mehrere Personen in einem Gastbetrieb in Evolène verletzt. Die betroffenen Personen zogen sich durch die herumfliegenden Scherben Verletzungen zu. Sie wurden in mehrere Spitäler transportiert. Sie befinden sich aber nicht in Lebensgefahr.

Die Staatsanwaltschaft leitete zu beiden Vorfällen eine Untersuchung ein.

01. Januar 2019, 12:02

