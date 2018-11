Vermisster tot aufgefunden

Ein seit dem 28. Oktober als vermisst gemeldeter Walliser ist tot aufgefunden worden. Sein Leichnam wurde am Dienstag in einer Schlucht bei Ardon gefunden.

Wie die Walliser Kantonspolizei in einer Mitteilung vom Donnerstag schreibt, ist am 13. November 2018 in der Schlucht der Lizerne in Ardon eine Person leblos aufgefunden worden.

Die formelle Identifikation ergab, dass es sich bei der aufgefundenen Person um Carlos P. handelt. Er wurde seit dem 28. Oktober 2018 als vermisst gemeldet.

pd / zen

15. November 2018, 14:33

