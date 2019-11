Raphaël S. wird seit Freitag vermisst

Der 73-jährige Raphaël S. hat sein Wohnhaus in Le Châble in der Gemeinde Bagnes am Freitagmorgen gegen 9.00 Uhr zu Fuss verlassen und wurde seither nicht mehr gesehen. Auf Wunsch der Familie verbreitet die Polizei nun eine Vermisstmeldung.

Der vermisste Raphaël S. ist 170 Zentimeter gross und 80 Kilogramm schwer. Der 73-Jährige hat einen kräftigen Körperbau, eine Stirnglatze kurze weisse Haare und grüne Augen. Er trägt eine olivgrüne Fleecejacke, ein marineblaues T-Shirt, graue Hosen, Turnschuhe und eine Kappe. Raphaël S. ist Brillenträger.

Personen, die sachdienliche Hinweise liefern können, wenden sich an die Einsatzzentrale der Kantonspolizei unter der Telefonnummer 027 326 56 56.

pd / pan

02. November 2019, 15:45

Artikel teilen