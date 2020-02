Mann in Veysonnaz bei Sturz schwer verletzt

Am Montagmorgen fanden Drittpersonen vor einem Haus in Veysonnaz einen schwerverletzten Mann vor. Dieser kam per Helikopter ins Spital Sitten. Er befindet sich in kritischem Zustand.

Drittpersonen fanden am Montagmorgen vor einem Haus in Veysonnaz einen schwerverletzten Mann vor.

Nach der medizinischen Erstversorgung überführten die Retter den Schwerverletzten per Helikopter ins Spital Sitten. Der Mann befindet sich in kritischem Zustand, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt.

Aufgrund der bisherigen Ermittlungen geht die Kantonspolizei davon aus, dass der Mann, ein 22-jähriger Tourist aus Belgien, vom Gebäude aus mehrere Meter tief gefallen ist. Die genauen Umstände, die zum Sturz führten, werden durch die Staatsanwaltschaft untersucht.

pd/wh

04. Februar 2020, 17:12

