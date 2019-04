Vier Anlaufstellen für auswärtige Arbeitnehmer

Wirtschaft | "Welcome Desks" in Brig, Naters, Visp und Leuk

Die aus Deutschland eingewanderte Sabine Lösch arbeitete am inhaltlichen Aufbau der Webseite valais4you.ch mit. Foto: Walliser Bote

Im Rahmen des Regionalentwicklungsprogramms WIWA (Wirtschaftswachstum) Wallis wurden am Donnerstag die neu eingeführten Anlaufstellen für auswärtige Fachkräfte, sogenannte "Welcome Desks", eröffnet. Gleichzeitig ging die Internetplattform "valais4you.ch" mit umfassenden Informationen zum Wallis als (möglichem) neuem Lebensmittelpunkt online.

Ab sofort können sich auswärtige Fachkräfte in den Tourismusbüros von Brig-Glis, Visp und Leuk, sowie im World Nature Froum in Naters persönlich über das Wallis als Wohn- und Lebensraum informieren. "Wir rennen quasi offene Türen ein, denn wir wissen alle um die Outdoor-Affinität unserer auswärtigen Fachkräfte", freute sich Projektleiter Marc Franzen von der RW Oberwallis AG (RWO). Das bestehende Personal wurde zuvor in Fragen geschult, welche die auswärtigen Fachkräfte erfahrungsgemäss während ihrer ersten Monate im Wallis beschäftigen.

Als wichtiges Informationsinstrument soll zudem die ebenfalls am Donnerstag lancierte Internetplattform "valais4you.ch" dienen. Sie soll potenzielle Fachkräfte fürs Wallis begeistern und jenen, die sich bereits für einen Job im Wallis entschieden haben, den Start in der neuen Heimat erleichtern. In knapp vier Monaten wurde deshalb ein Handbuch zum Leben und Arbeiten im Wallis erarbeitet und online gestellt.

Hintergrund des Projekts WIWA Wallis ist der wachsende Bedarf nach auswärtigen Fachkräften, etwa bei Lonza, dem Spital Wallis, der Scintilla oder bei der MGB.

11. April 2019

