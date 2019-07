Walliser Schülerin holt Bronze an Biologie-Olympiade in Ungarn

1/1

Die Schweizer Medaillengewinner an der diesjährigen Biologie-Olympiade in Ungarn (v.l.): Niklas Wiesmann vom Gymnasium Oberwil (BL), Jannik Wyss vom Gymnasium Oberwil (BL), Jeremy Feusi von der Kantonsschule Kreuzlingen (TG) und Noemie Allet vom Kollegium Spiritus Sanctus in Brig.

Foto: zvg