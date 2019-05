An ihrer GV am vergangenen Freitagabend wählten die Grünen Oberwallis vier neue Vorstandsmitglieder. Damit besteht der Vorstand nun aus drei Frauen und drei Männern. Im Anschluss an die Versammlung informierte Dominik Siegrist vom Verein Klimaschutz Schweiz über die Gletscher-Initiative.

Die neuen Vorstandsmitglieder heissen Aaron Heinzmann (Eyholz) und Maggie Loretan (Steg), die auch für den Nationalrat kandidieren, sowie Astrid Zimmermann (Visperterminen) und Michael Knubel (Niedergampel). Die beiden bisherigen Vorstandsmitglieder Peter Kälin (Leuk) und Brigitte Wolf (Bitsch) als Präsidentin wurden wiedergewählt.

An der GV blickte die Präsidentin Brigitte Wolf auf das letzte Jahr zurück. Neben der Oberwalliser Kampagne für die Fairfood-Initiative und den Verfassungsratswahlen stand die Olympiakandidatur «Sion 2026» im Zentrum der Aktivitäten. Zurzeit bildet die Unterschriftensammlung für die Gletscher-Initiative einen Schwerpunkt, im Herbst liegt der Fokus auf den nationalen Wahlen. Die Grünen Oberwallis treten mit fünf Kandidatinnen und drei Kandidaten zu den Nationalratswahlen an. Zudem kandidiert Brigitte Wolf zusammen mit Mathias Reynard für den Ständerat.

Im Anschluss an die Generalversammlung stellte Dominik Siegrist, Co-Präsident des Vereins Klimaschutz Schweiz, die Gletscher-Initiative vor. Die eidgenössische Volksinitiative verlangt, dass die Treibhausgas-Emissionen der Schweiz bis ins Jahr 2050 auf netto null gesenkt werden. Man werde die Gletscher mit der Initiative nicht retten können, so Sigrist. Die Geltscher seien jedoch ein Symbol für den Klimawandel und würden diesen für alle sichtbar machen – deshalb der Name Gletscher-Initiative.»

27. Mai 2019

