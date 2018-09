Auf der Autobahnraststätte Würenlos haben Anhänger des FC Sitten im April 2017 den Mannschaftsbus des Erzrivalen FC Servette angegriffen, der zufällig dort Halt machte. Nun stehen seit Mittwochmorgen vier Sitten-Fans vor Gericht.

Die Walliser waren im März wegen Landfriedensbruchs per Strafbefehl zu Geldstrafen verurteilt worden. Einem der Angeschuldigten wurden zudem vorsätzliche Körperverletzung und weitere Delikte zur Last gelegt. Gegen den Strafbefehl erhoben die Angeschuldigten Einsprache, weshalb es nun zur Gerichtsverhandlung kam.

Die vier jungen Männer waren mit dem Fancar des FC Sitten von einem Match in Vaduz herkommend Richtung Wallis unterwegs. Auf der Raststätte Würenlos machten die Sittener eine kurze Pause. Dabei trafen sie zufällig auf den Mannschaftscar des FC Servette, der seinerseits von einem Spiel auf der Heimreise war.

Gemäss Ausführungen in den Strafbefehlen, attackierten die vier den Genfer Mannschaftsbus, schlugen mit den Händen gegen die Scheiben und stellten sich vor den Car, um ihn an der Wegfahrt zu hindern.

Einer der vier Sitten-Anhänger warf mit einer Bierflasche gegen die Fensterscheibe der Fahrertür, die in die Brüche ging. Die beiden Chauffeure erlitten durch die Scherben Schnittwunden am Kopf.

Pyros und Sprayereien

Der 22-Jährige soll zudem nach einem Cup-Halbfinal des FC Sitten gegen den FC Luzern eine Pyrofackel im Heimstadion in Sitten gezündet haben. Weiter wird ihm ein Verkehrsdelikt und das Anbringen von Sprayereien auf dem Gelände des BLS Autoverlads in Kandersteg zur Last gelegt. Die Gerichtsverhandlung findet deshalb am Regionalgericht in Thun statt.

Bei seiner Einvernahme anerkannte der 22-Jährige die Sachverhalte teilweise. Den Vorfall mit der Pyrofackel bestritt er, ebenso die Sprayereien in Kandersteg. Zum Vorfall in Würenlos sagte der junge Mann, er habe nicht die Absicht gehabt, jemanden zu verletzten. Sein Verhalten damals sei wohl auch seinem Alkoholpegel zuzuschreiben gewesen.

Der 22-jährige ist bis 2022 mit einem Stadionverbot der Swiss Football League belegt. Im Verlauf des Tages werden die weiteren Angeschuldigten sowie Zeugen befragt.

05. September 2018, 11:23

Artikel teilen