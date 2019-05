Die Visper Frühjahrsausstellung ist in vollem Gange. Und zieht Menschen aus dem ganzen Oberwallis und darüber hinaus an.

Nach der gestrigen Eröffnung geht die Vifra in der Visper Litternahalle am Samstag in die zweite Runde. Ein Magnet für alle Altersklassen, davon zeugen die fröhlichen Gesichter in der Fotogalerie.

tma

18. Mai 2019, 20:35

Artikel teilen