Vorstand wieder komplett

Der Vorstand des Oberwalliser Musikverbandes (OMV) ist wieder komplett. Lukas Clausen komplettiert diesen. Ausserdem hat der Verband mit Georges Martig ein neues Ehrenmitglied.

Am Mittwochabend ging in Visp die ausserordentliche Delegiertenversammlung des Oberwalliser Musikverbandes (OMV) über die Bühne. Diese stand ganz im Zeichen von Ergänzungswahlen im Vorstand sowie in der Musikkommission. Mit Applaus wurde Lukas Clausen, Präsident der Musikgesellschaft Frid Ernen, als neuer Vertreter des Bezirkmusikverbandes Goms/Östlich Raron in den Vorstand gewählt. Wegen des gesundheitsbedingten Rücktritts des Musikkommissionspräsidenten, Georges Martig, musste ein weiterer Posten neu besetzt werden. Christian Pfammatter hat sich für dieses Engagement zur Verfügung gestellt.

Die Versammlung ernannte zudem Georges Martig zur ihrem neuen Ehrenmitglied, wie es in einer Medienmitteilung heisst.

vm

09. Oktober 2019, 21:55

