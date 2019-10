Der Walliser Staatsrat zu Gast beim Berner Regierungsrat

Am Mittwoch war der Walliser Staatsrat zu Besuch in Bern. Im Treffen mit der Berner Regierung zeigte sich: Die gemeinsamen Herausforderungen verbinden.

Vor zwei Jahren trafen der Berner Regierungsrat und der Staatsrat des Kantons Wallis zum letzten Mal aufeinander. Nach der Zusammenkunft in Martinach 2017 machte sich die Walliser Regierung nun am Mittwoch auf den Weg nach Bundesbern. Im Zentrum der Gespräche im Berner Münsterturm standen gemäss Mitteilung Themen und Herausforderungen, mit denen beide Kantone konfrontiert sind. So unter anderem die strategische Entwicklung, Zweisprachigkeit, Energie, Hochwasserschutz und die neue Landeskirchengesetzgebung. Aber auch die Herausforderungen im Gesundheitsbereich waren Thema.

Die Regierungen erörterten weiter die Bedeutung des Lötschberg-Basistunnels für die Wirtschaft der beiden Kantone. Der Basistunnel sei nicht mehr wegzudenken. Ziel müsse es sein, jetzt rasch den Vollausbau zu verwirklichen und dies mit einer möglichst kurzen Schliessungszeit für die weiteren Ausbruch- und Installationsarbeiten. Gesprächspunkt war auch die Bedeutung des SRF-Radiostudios in Bern für die beiden Kantone. Sie wollen sich weiterhin gemeinsam dafür einsetzen, dass das Radiostudio Bern als redaktionell eigenständiger Standort erhalten bleibt.

Auch künftig wollen sich die Regierungen zu regelmässigen Gesprächen treffen. Die Zusammenarbeit der Kantone soll verstärkt werden. Die Kantone Bern und Wallis wollen sich auf eidgenössischer und interkantonaler Ebene weiterhin für ihre gemeinsamen Anliegen und Interessen einsetzen.

ip

24. Oktober 2019, 14:04

Artikel teilen