Wallis zu Gast an Karrieremesse

Am Donnerstag fand in Zürich die Absolventenmesse Schweiz statt. An der wichtigsten Karrieremesse hierzulande nahm in diesem Jahr auch das Wallis teil. Foto: zvg

Arbeitgeber aus dem Wallis präsentierten sich an der Absolventenmesse Schweiz in Zürich erstmals gemeinsam und unter der Marke Wallis.

Mehr als 2000 Studierende sowie Absolventen der Fachrichtungen Rechts-, Wirtschafts- oder auch Naturwissenschaften besuchen jedes Jahr die Absolventenmesse in Zürich. Für die Walliser Unternehmen, die bereits heute einen hohen Bedarf an neuen Fachkräften haben, war es gemäss Mitteilung eine ausgezeichnete Gelegenheit, das vielseitige Jobangebot über die Regionsgrenze hinweg bekannter zu machen.

"Das Wallis kennen die meisten als Ferienregion. Das attraktive Stellenangebot in unserem Kanton hingegen ist noch viel zu wenig bekannt. Mit dem gemeinsamen Auftritt unter der Marke Wallis war uns die Aufmerksamkeit sicher – nicht zuletzt, da sich zum ersten Mal überhaupt eine Region an der Absolventenmesse Schweiz präsentierte", sagt Marc Franzen, Projektleiter Wiwa - Regionalentwicklungsprogramm Region Oberwallis und Business Valais zur Bewältigung des Wirtschaftswachstums im Wallis.

Das Stellenangebot des Spitalzentrums Oberwallis, der Lonza Visp, der Scintilla/Bosch, der Matterhorn Gotthard Bahn sowie der von VSLink repräsentierten Unternehmen stiess bei den Besucher auf grosses Interesse.

Die Präsenz an der Absolventenmesse Schweiz ist Teil eines Massnahmenkatalogs, mit dem die Wiwa-Verantwortlichen die Walliser Unternehmen bei der Mitarbeitergewinnung unterstützen. So fand im Oktober bereits ein Betriebsschaufenster für potenzielle Lehrlinge statt, im Februar des kommenden Jahres werden sich die Oberwalliser Unternehmen an der "Your Challenge" in Martinach präsentieren. Für das kommende Jahr werden ausserdem weitere Wallis-Auftritte an regionalen Absolventenmessen geprüft.

pd/ip

07. November 2019, 20:15

