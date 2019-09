Walliser bei Wingsuit-Flug im Waadtland tödlich verunglückt

Ein 43-jähriger Mann ist am Samstag gegen Abend im Waadländer Chablais bei einem Flug mit einem Wingsuit tödlich verunglückt. Wie es zum Unfall kam, ist gemäss der Kantonspolizei Waadt noch unklar.

Der im Wallis wohnhafte Mann ist in der Nähe von Bex - in der Region zwischen Croix de Javerne und der Hütte La Tourche - in einem Hang hart auf den Boden aufgeprallt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Derzeit ist noch unklar, wie es zum Unfall gekommen ist. Der Mann, so schreibt die Polizei weiter, sei ein erfahrener Wingsuit-Flieger gewesen. Um den Unfallhergang abzuklären wurde eine Untersuchung eingeleitet.

15. September 2019, 13:50

Artikel teilen