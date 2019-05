Walliser Ex-Gardisten tagen in Savièse

Die Walliser Gardisten haben an Auffahrt die traditionelle Freundschaftstagung abgehalten. Dieses Jahr fand der Anlass in Savièse statt. Foto: zvg

Am Donnerstag haben rund 70 ehemalige Gardisten mit ihren Angehörigen die Freundschaftstagung 2019 in Savièse besucht. 19 Ehemalige kamen in Uniform zum Anlass.

Jean-Paul Varone war Organisator der Freundschaftstagung. Heuer konnten die Walliser Gardisten mit Gian Luca Burkhard, Olivier Forno und Fabian Loser drei neue Mitglieder aufnehmen. Ins Amt des Vize-Armieres wurde der Ex-Gardist Jean-Claude Biner gewählt. Hans Werz, Mitglied der Walliser Sektion, wurde gemäss Mitteilung in diesem Jahr im Vatikan in den Ritterstand erhoben.

An der GV wurde ferner der Austragungsort der Freundschaftstagung für das kommende Jahr bestimmt – im Jahr 2020 werden sich die Walliser Gardisten in Herbriggen treffen. Der Anlass wird von Cavaliere Hans Werz organisiert.

pd / pan

31. Mai 2019, 09:40

