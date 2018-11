Sieg geht erneut an Dolores Zurbriggen-Fux

Am Samstag haben die Walliser Fahnenschwinger in der Turnhalle Klosi in Naters ihre Meisterschaft durchgeführt. Die Siegerin hiess auch dieses Jahr Dolores Zurbriggen-Fux.

Die Juroren Hansrüedi und Fredy Zbinden, Christian-Helga Volken und Markus Scheidegger durften teilweise sehr hochstehende Vorträge bewerten.

Die Resultate: 1. Dolores Zurbriggen-Fux, Naters; 2. Urs Schweizer, Ried-Brig; 3. Samuel Andenmatten, Naters; 4. Helmut Weber, Naters; 5. Christian-Helga Volken, Naters; 6. Natal Borgeat, Chermignon; 7. David Schweizer, Ried-Brig.

05. November 2018, 10:15

