Walliser Kantonalbank spendet 21'000 Franken

Anlässlich einer Abendveranstaltung, welche am 19. Dezember in Sitten stattfand, hat die Walliser Kantonalbank (WKB) für das Jahr 2018 Preise in Gesamthöhe von 21'000 Franken verliehen. Der humanitäre und soziale Preis im Wert von 15'000 Franken wurde an drei im Wallis tätige Vereinigungen vergeben. Ausserdem wurden drei junge Walliser Talente mit insgesamt 6'000 Franken unterstützt.

So erhielt die Zuckerpuppa aus Naters einen Beitrag von 5000 Franken. Der Zweck der seit 2016 aktiven Stiftung mit Sitz in Naters ist die Schaffung und Förderung von Arbeitsplätzen für Jugendliche mit Beeinträchtigungen, vor allem Menschen mit kognitiver Einschränkung. Mit dem Betrieb des Cafés "Zuckerpuppa" möchte die Stiftung ihnen eine ihren Fähigkeiten entsprechende Berufserfahrung ermöglichen, sei es im Pâtisserie- oder im Servicebereich.

Weiter mit 5000 Franken unterstützt wurde die Vereinigung Cerebral Wallis sowie die Vereinigung MaRaVal aus Sitten. Der Jugendpreis ging in diesem Jahr an Alexandre und Ludovic Zaza aus Monthey. Zudem an Lukas Dennda aus Ried-Brig. Beide erhielten 3000 Franken.

Lukas Dennda, welcher seit seiner frühesten Kindheit leidenschaftlicher Radfahrer ist, nimmt seit 2008 an nationalen Rennen im Team von Jens Blatter teil. Heute kombiniert er sein drittes Lehrjahr als Elektriker erfolgreich mit seiner Sportkarriere in der Schweizer Nationalmannschaft, wie dies seine hervorragende Bilanz 2018 bestätigt: Walliser und Westschweizer Meister, 4. Rang in der Elitekategorie beim Bikerennen Goms, 13. Rang beim Swiss Bike Cup Schaanen.

pd / mgo

19. Dezember 2018, 21:27

