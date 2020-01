Walliser Kantonalbank spendet 29'000 Franken

Am Mittwochabend hat die Walliser Kantonalbank Preise im Wert von 29'000 Franken verliehen. 8'000 Franken davon ging ins Oberwallis.

Die Walliser Kantonalbank spendet am Mittwochabend 29'000 Franken für humanitäre und soziale Aktionen sowie für die Walliser Jugend. Der humanitäre und soziale Preis im Wert von 20'000 Franken wurde an vier im Wallis tätige Vereinigungen vergeben. Ausserdem wurden vier junge Walliser Talente mit insgesamt 9'000 Franken unterstützt.

5'000 Franken spendete die Walliser Kantonalbank an die Winterhilfe Valais romand, Association As'trame Valais und Association Espace de soutien de prévention-abus sexuels sowie für den Oberwalliser Verein für Sterbe- und Trauerbegleitung.

3'000 Franken ging an das Musikduo in klassischer Musik Anthony Fournier und Fanny Monnet aus Sitten, an Reitsportlerin Aurélia Loser aus Crans-Montana und an Badmingtonspielerin Gaëlle Fux aus Brig. Die Oberwalliserin begann im Alter von sechs Jahren mit Badminton und erzielte sehr schnell hervorragende Ergebnisse. Diese ermöglichten ihr den Sprung ins Walliser Juniorenteam und in das U13-Nationalkader. Im 2019 gewann sie die Walliser Meisterschaften im Einzel, Mixed und Doppel sowie einen vielversprechenden 2. Platz bei einem internationalen Turnier in Deutschland.

sr

29. Januar 2020, 22:12

Artikel teilen