Walliser Power

Geglänzt | An der WM der Jugendfeuerwehren

Das frisch zusammengesetzte Team Wallis blieb an der WM der Jugendfeuerwehren fehlerfrei und liess sogar die Schweizer Meister hinter sich.

Die jungen Feuerwehrfrauen um Teamleiterin Tania Brunner haben es allen gezeigt. An der 22. Ausgabe des Internationalen Jugendwettbewerbs blieben sie bei den beiden Disziplinen, dem Parcours sowie beim Staffellauf, fehlerfrei. Der grosse Einsatz wurde mit Platz 38 (bei 56 Teams) im Gesamtklassement gewertet. In der Kategorie Mädchen reichte das Resultat für den guten 13. Platz, was dem Team eine Bronze-Klassierung einbringt.

Für die 14 Mädchen im Alter zwischen 13 und 16 Jahren bedeutet dies mehr als ein Achtungserfolg. Frisch zusammengesetzt, mit zwei Unter- und 12 Oberwalliserinnen, haben sie erst Anfang Jahr mit dem Training begonnen und gingen dieses Wochenende mit der Freude am Mitmachen nach Martinach. In anderen teilnehmenden Ländern wird derweil über Jahre hinweg trainiert. Das Team Wallis schaffte es sogar, aus dem Stand heraus die bisherigen Schweizer Meister aus Suhrental (Rang 41) hinter sich zu lassen.

Als Sieger durften sich die Österreicher FF Bad Mühllacken feiern lassen. Die Jugendfeuerwehr St. Martin im Mühlkreis – ebenfalls aus Österreich – wurde zweite, gefolgt von einer Formation aus dem Trentino IT.

dab

22. Juli 2019, 06:00

