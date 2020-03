Walliser Skilehrermeisterschaften finden statt

Skilehrer | Am Samstag werden über 250 Skilehrer aus dem ganzen Wallis in Bellwald erwartet

Die Walliser Skilehrermeisterschaften am Samstag in Bellwald finden statt. Der Kanton hat hierfür grünes Licht gegeben. Foto: zvg

Am Samstag finden auf den Pisten von Bellwald die 62. Walliser Skilehrermeisterschaften statt. Für die Durchführung hat das Organisationskomitee vom Kanton grünes Licht erhalten.

Am Samstag werden über 250 Skilehrer aus dem ganzen Wallis in Bellwald zu den Walliser Skilehrermeisterschaften erwartet. Das OK hat gemäss Mitteilung vom Kanton grünes Licht für die Durchführung erhalten. Gestartet wird am Samstag in den Kategorien Riesenslalom (Ski und Telemark), Boardercross und Formationsfahren.

Nach 2008 führt die Schneesportschule Bellwald erneut die Walliser Skilehrermeisterschaften durch. Die Schneesportschule Bellwald, die heuer ihr 55-jähriges Bestehen feiert, will alles dransetzen, den Skilehrern aus dem Ober- und Unterwallis einen besonderen Tag zu bieten.

pd/wh

10. März 2020, 10:58

Artikel teilen