Walliser Winzer macht «besten Cabernet der Welt»

François Kuonen hat bei einem internationalen Weinwettbewerb Ende April in Lyon (F) die Auszeichnung für den «besten Cabernet der Welt» erhalten. Die Auszeichnung ging zum ersten Mal an einen Schweizer Weinproduzenten.

Die Jury des Concours International des Cabernets (CIDC), der am 29. April in Lyon stattfand, hat Weine der Cabernet-Rebsorten aus 33 Ländern verglichen, wie die Kellerei von Gregor Kuonen aus Salgesch am Donnerstag mitteilte. Sein Cabernet Sauvignon Grandmaître - Barrique, Jahrgang 2017, wurde mit der begehrten Trophäe des «besten Cabernet der Welt 2019» ausgezeichnet.

2018 hatte ein Cabernet aus dem Clare Valley in Australien die Auszeichnung erhalten, 2017 ging die Medaille an einen Wein aus dem Bordeaux (F), aus dem die Cabernet-Trauben ursprünglich stammen.

02. Mai 2019, 15:16

