Mit einer Fachtagung. An der HES-SO in Siders fiel am Donnerstag der Startschuss zur zehnten Ausgabe der Walliser Woche gegen Rassismus. Foto: zvg

Am Donnerstag wurde an der HES-SO in Siders die zehnte Ausgabe der Walliser Woche gegen Rassismus lanciert. Den Startschuss machte eine Tagung zum Thema «Unsere Werte, unsere Wurzeln – Was macht deine Identität aus?». Bis zum 31. März sind zahlreiche weitere Aktivitäten geplant.

Seit zehn Jahren organisiert das Wallis im Rahmen des internationalen Tages zur Beseitigung der Rassendiskriminierung eine Aktionswoche zur Sensibilisierung und Rassismusbekämpfung. Zahlreiche Aktivitäten werden während dieser Woche im ganzen Kanton durch die örtlichen und regionalen Integrationsdelegierten organisiert. Kulturelle und sportliche Veranstaltungen, Diskussionsrunden, Aktivitäten in den Schulen, Filme, und vieles mehr sollen zu Identitäsfragen sensibilisieren und dazu einladen, über Rassismus und Diskriminierung nachzudenken.

Den Auftakt stellte am Donnerstag eine Tagung an der HES-SO in Siders zum Thema «Unsere Werte, unsere Wurzeln – Was macht deine Identität aus?» dar. Dabei standen Fachreferate und Workshops rund um die Themen Integration und Beseitigung von Diskriminierung im Fokus.

pd/msu

21. März 2019, 17:04

