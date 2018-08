Wanderer bei Ried-Brig tödlich verunfallt

In der Region Ried-Brig ist es am Freitag zu einem Wanderunfall gekommen. Ein 58-jähriger Walliser verlor dabei sein Leben. (Symbolfoto) Foto: Keystone

In der Region Ried-Brig ist es am Freitag zu einem Wanderunfall gekommen. Ein 58-jähriger Walliser verlor dabei sein Leben.

Wie die Walliser Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt, ereignete sich das Unglück am frühen Freitagabend in der Region von Ried-Brig. Ein 58-jähriger Walliser befand sich auf einer Wanderung zwischen Ernen und dem Rosswald, um zu seinem Familienchalet zu gelangen. Beim «Gibji» verunglückte er.

Ein Helikopter der Air-Zermatt wurde aufgeboten. Die Retter konnten nur noch den Tod des verunglückten Wanderer feststellen.

pd / zen

25. August 2018, 16:59

