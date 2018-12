Wechsel bei Bankleitung der Raiffeisen Mischabel-Matterhorn

Bei der Raiffeisen Mischabel-Matterhorn kommt es zu einem Wechsel in der Bankleitung. Auf Martin Zurbriggen, der im neuen Jahr aus der Bankleitung zurücktritt, folgt Corinne Gsponer aus Stalden.

Nach sieben Jahren in der Führung der Raiffeisen-Bank Mischabel-Matterhorn hat sich Martin Zurbriggen dazu entschlossen, die Leitung zu übergeben. Er bleibe der Bank, so heisst es in einer Mitteilung, als Firmenberater weiterhin erhalten.

Der Verwaltungsrat befördert Corinne Gsponer aus Stalden, Teamleiterin Services, per 1. Januar 2019 zum Mitglied der Bankleitung. Gsponer ist diplomierte Bankfachfrau, hat sich laufend weitergebildet und im Herbst das

Nachdiplomstudium «CAS in EFQM Model Integration & Assessment» an der Hochschule Luzern

abgeschlossen. Ihr Hautpverantwortungsbereich wird weiterhin die Leitung des Team Services und die Aufgabe als Compliance-Beauftragte der Bank sein.

pd / pan

21. Dezember 2018, 14:34

