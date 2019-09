Wegenerplatz muss schliessen

Seit 1997 ist Daniela Kämpfen die Inhaberin der Buchhandlung und Papeterie auf dem Wegenerplatz in Brig. Ende März nächsten Jahres ist nun aber Schluss.

"Von allen Welten, die der Mensch erschaffen hat, ist die der Bücher die gewaltigste", sagte Heinrich Heine, einer der bedeutendsten deutschen Dichter, Schriftsteller und Journalisten des 19. Jahrhunderts. An der alten Simplonstrasse 20 in Brig-Glis ist seit 22 Jahren das kleine Geschäft im grünen Haus mit dem historisch anmutendem Aushängeschild "Wegenerplatz" zu sehen. Vor dem Laden gibt es Bücher, Bestseller, Flops und Must-Haves für Studierende, Hausfrauen - für jeden etwas. Im Inneren finden sich Radiergummis, Schreibhefte, Karten und nochmals Bücher. Alles für den Alltag eines Studierenden, einer Leserratte oder eines Lyrikliebhabers und allen anderen.

Ab dem 1. April nächsten Jahres jedoch ist dies vorbei. Der Laden schliesst. Daniela Kämpfen, langjährige Besitzerin des Ladens, sagt gegenüber rro: "Es hat in den ganzen Jahren immer wieder Einbrüche gegeben, wo es auch für mich knapp wurde." Kleine Läden haben in der heutigen Zeit des Onlinehandels und der Grossverteiler Mühe. Jahrein, jahraus wussten Kollegiumsschüler, dass es an der Ecke im kleinen Bücherladen die Bücher zu kaufen gab, die man brauchte: Die kleinen gelben Taschenbücher. Ein obligatorisches kleines Etwas, dass für den Erwerb der Matura essenziell war. Die Situation im Gewerbe sieht für Daniela Kämpfen auch in Zukunft nicht gut aus: "Als Detailhändler, der davon Leben muss, wird es schwierig. Das merke ich schon seit Jahren." Sie mache am Samstag gar nicht auf, da es keine Laufkundschaft gebe, erklärt Kämpfen weiter.

06. September 2019, 17:29

