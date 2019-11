In Brig lock(t)en gleich zwei Weihnachtsmärkte

In der Briger Simplonhalle fand am Wochenende der traditionelle Advents- und Hand-Werk-Markt statt. Auch das Pfarreizentrum erstrahlte in vorweihnachtlichem Glanz.

Weihnachten rückt in grossen Schritten näher. Am Freitag und Samstag präsentierten rund 35 Aussteller in der Briger Simplonhalle ihre selbst gefertigten Kunstwerke und boten diese zum Verkauf an. Ob aus Ton, Holz, Filz, Stein oder Glas: Die Besucher konnten eine breite Palette an Handgemachtem entdecken.

Im Foyer präsentierten die Arbeitsgruppe Psychiatriezentrum Oberwallis und „Mitmänsch Oberwallis“ diverse Arbeiten.

Weihnachtsmarkt im Pfarreizentrum

Nicht nur die Simplonhalle lockte in weihnachtlichem Glanz, auch das Briger Pfarreizentrum war am Samstag in Feststimmung. Auch hier boten die Aussteller ihre Eigenkreationen zum Verkauf an. Auch am Sonntag öffnet der kleine aber feine Weihnachtsmarkt seine Türen.

msu

23. November 2019, 17:37

