Acht neue Walliser Sterne am Weinhimmel

Sternstunde für acht Walliser Winzer in Bern. Ihre Weine, welche die besten beim Referenzwettbewerb «Sélection des Vins du Valais» waren, erhielten die Etoiles du Valais 2019.

Am Mittwoch fand in Bern die 14. Ausgabe der Etoiles du Valais in Anwesenheit von rund 100 geladenen Gästen statt. Dabei wurden acht Walliser Winzer und ihre Weine ausgezeichnet. Gemäss Mitteilung des Branchenverbands der Walliser Weine erhielten folgende Weine den Etoiles du Valais 2019: Chasselas Les Corles 2018, Kellerei La Danse, Siders; Johannisberg 2018, Kellerei Les Sentes, Siders; Heida 2017, Kellerei La Romaine, Flanthey; Petite Arvine L'Or de la Terre 2018, L'Orpailleur, Uvrier; Dôle Les Coteaux de Sierre 2018, Kellerei Sinclair, Siders; Humagne Rouge 2018, Kellerei Le Bosset, Leytron; Syrah Crêta-Plan 2017, Domaines Rouvinez, Siders; und Cornalin 2017, Soleil de Varone, Varen.

Die ausgezeichneten Weine haben beim Wettbewerb «Sélection des Vins du Valais» unter fast 1000 degustierten Weinen die beste Note in ihrer Rebsortenkategorie erhalten. Der Referenzwettbewerb der Walliser AOC-Weine findet jedes Jahr im September unter dem Patronat der Union Suisse des Oenologues statt.

Traditionsgemäss werden die acht sterngekrönten Weine in einer Geschenkbox zum Preis von 220 Franken angeboten.

Unter den acht Weinen wurde auch jener ausgezeichnet, der die höchste Punktzahl erreicht hat. Der Preis «Swiss Wine» ging heuer an den Humagne Rouge 2018 der Kellerei Le Bosset in Leytron.

Schliesslich wurde auch der Etoile du Valais d'Honneur vergeben. Mit diesem Preis wird eine Persönlichkeit ausgezeichnet, die sich für Werte wie die Walliser Winzer einsetzen: Tradition, Authentizität und Leidenschaft. 2019 ging der Preis an Sébastien Olesen, Direktor des PALP-Festivals.

04. Dezember 2019, 12:00

