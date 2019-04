Weinfrühling in Salgesch

Ziel in Sicht. Nicht nur die Teilnehmer hatten Spass am Rennen. Foto: zvg

Der Anlass vereint diverse Winzer aus ganz Salgesch zu einem Genuss-Hotspot – was den Besuchern ermöglicht, neue Weine zu verkosten und eine hochwertige Auswahl an Speisen zu geniessen. Einen besonders ausgefallenen Rahmen bieten das Barrique-Rennen und das Live-Programm.

«Mit 17 teilnehmenden Kellereien und neuen Anbietern im Bereich der Gastronomie und der Unterhaltung wird unser Angebot immer vielfältiger», sagt Jens Grichting, Geschäftsführer des Vereins Weindorf Salgesch. «Die über 1500 Besucher kamen in den Genuss von Spitzenweinen des Jahrgangs 2018 und konnten dazu feine Gerichte kosten.» Die Salgescher Kellereien haben ihre vielfätlige Auswahl an neuen Weinen vorgestellt. Das Wetter konnte bedauerlicherweise nicht an das vorjährige anknüpfen. Die Besucher liessen sich von den rund 15 Grad Celsius und dem bewölkten Himmel jedoch nicht den Spass verderben.

«Dank der Erweiterung und Professionalisierung des Angebotes in den Bereichen Besucherführung, Qualitätsstandards, Animation und Partnerschaften findet der Besucher immer mehr Gefallen am Weinfrühling», sagt Grichting und fährt fort: «Wir möchten, dass die Besucher des Weinfrühlings einen Tag lang in eine freudige Welt des Genusses eintauchen können und einen unvergesslichen Tag erleben.» Der beste Beweis dafür sei die steigende Anzahl an Gästen aus der Deutschschweiz und der Romandie.

Wildes Barrique-Rennen

«Das Barrique-Rennen ist derart beliebt, dass bereits einige Tage vor Beginn des Anlasses alle Startplätze vergeben waren», sagt der Organisator des Weinfrühlings stolz. «Die 45 Kilogramm schweren Holzfässer mussten so einiges durchmachen. 15 Zweierteams kämpften auf dem 100 Meter langen Parcours um die beste Zeit», berichtet Grichting. Das Team Ragetli hat das Barrique-Rennen in Salgesch schliesslich für sich entscheiden können: Mit einer Zeit von 43 Sekunden verwiesen sie das Team Adrian & Diego Mathier Nouveau Salquenen in der KO-Runde auf den 2. Platz. Viele Teilnehmer griffen für das Rennen tief in die Verkleidungskiste.

Die 15. Ausgabe des Weinfrühlings Salgesch findet am 18. April 2020 statt.

