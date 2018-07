Weltmeisterwetter an diesem Wochenende?

Dieses Wochenende bietet viel Sonnenschein, dazu ist es sehr warm bis heiss. Mit Schwerpunkt in den Bergen sind Gewitter möglich, aber auch im Flachland ist am Abend das Gewitterrisiko erhöht.

Vielerorts dürfte am Samstag dennoch gutes Public-Viewing-Wetter für das Spiel um Platz 3 zwischen Belgien und England herrschen, beim Finale morgen Sonntag ist die Gewitterneigung dann verbreitet erhöht.

Heute Samstag scheint vielfach die Sonne mit teilweise ein paar Wolkenfeldern und sich über den Bergen bildenden Quellwolken, zudem ist es am Nachmittag mit Höchstwerten von 28 bis rund 30 Grad sommerlich bis hochsommerlich. Gewitter beschränken sich zunächst grösstenteils auf die Berge.

Das Spiel um Platz 3 an der Weltmeisterschaft in Russland heute um 16 Uhr zwischen Belgien und England kann im Flachland also ohne grösseres Gewitterrisiko an einem Public- Viewing im Freien verfolgt werden. In den Alpen wie auch im Süden ist die Gewitterneigung doch etwas erhöht.

Morgen Sonntag dominiert zunächst ebenfalls mehrheitlich die Sonne, allerdings steigt schon am frühen Nachmittag im Jura und in den Alpen, später am Nachmittag und gegen Abend dann auch im Flachland das Gewitterrisiko an. Das Finalspiel Frankreich - Kroatien um 17 Uhr könnte somit durchaus vom ein oder anderen zum Teil auch kräftigen Gewitter begleitet werden.

14. Juli 2018, 10:29

