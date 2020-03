Wer bietet Hilfe an? Wer braucht Hilfe?

Um die «ausserordentliche Lage» zu meistern, bieten derzeit viele Personen Hilfe an. Die solidarischen Aktionen veröffentlicht mengis media auf seinen Kommunikationskanälen. (Symbolbild) Foto: Keystone

Wie soll ich auf meine Kinder aufpassen, wenn die Schulen geschlossen sind? Wie soll ich an Lebensmittel kommen, wenn ich zur Risikogruppe gehöre und nicht einkaufen gehen sollte? Wer bringt mir meine Medikamente? Diese Fragen stellen sich Oberwalliserinnen und Oberwalliser. Jetzt erst recht, nachdem auch im Wallis eine «aussergewöhnliche Lage» gilt.

Hilfe bieten auch im Oberwallis viele an, über die sozialen Medien und in privaten Chatgruppen oder in kommunalen Initiativen. Wichtig ist nicht wer hilft, sondern, dass geholfen wird.

Falls Sie ebenfalls Hilfe anbieten, dann melden Sie sich unter [Javascript einschalten um Email zu sehen]. Wir veröffentlichen die Angebote täglich im «Walliser Bote» und laufend auf unseren Online-Plattformen rro.ch und 1815.ch.

wb

16. März 2020, 21:00

