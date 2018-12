Rieder: «Positive Feedbacks aus den Hearings»

Am heutigen Mittwochmorgen werden die zwei neuen Mitglieder des Bundesrates gewählt. Während die FDP mit Karin Keller-Sutter eine klare Favoritin hat, präsentiert sich die Lage bei der CVP ein wenig offener: Viola Amherd oder Heidi Z’graggen lautet hier die Frage aller Fragen.

07.41 Uhr: Die SP gibt keine Wahlempfehlung ab. Die Fraktion beschliesst Stimmfreigabe, wie Fraktionschef Roger Nordmann sagt.

07.32 Uhr: Ständerat Beat Rieder rechnet mit der heutigen Wahl von Viola Amherd in den Bundesrat. Das Feedback aus den Hearings sei durchwegs positiv ausgefallen.

07.24 Uhr: Bundesratskandidatin Karin Keller-Sutter trifft im Berner Bundeshaus ein.

06.50 Uhr: Ein «Fanzug» mit einer Delegation aus dem Oberwallis ist unterwegs nach Bern.

06:00 Uhr: Die Nacht der langen Messer lief, passend zur Adventszeit, vergleichsweise besinnlich ab. Einig waren sich die anwesenden Politiker im Berner Hotel Bellevue, dass keine Sprengkandidatur in Sicht sei. Störmanöver in Hinterzimmern waren nicht auszumachen. Absehbar ist somit, dass die Bundesversammlung am heutigen Mittwochmorgen erstmals gleichzeitig zwei Frauen wählen wird.

Für den einzigen männlichen Kandidaten, den Nidwaldner FDP-Ständerat Hans Wicki, war das Rennen schon vor dem letzten Abend so gut wie gelaufen. Zu gross ist der Rückhalt für seine Konkurrentin, die St. Galler Ständerätin Karin Keller-Sutter. Zumindest einen Hauch Spannung verspricht die Wahl um die Nachfolge von CVP-Bundesrätin Doris Leuthard. Auch wenn die in Bern kaum bekannte Urner Justizdirektorin Heidi Z'graggen überraschend weit gekommen ist, wird Viola Amherd doch als Favoritin gehandelt. Dennoch trauten viele Kenner der Urnerin einen Achtungserfolg zu – heisst einen zweiten oder dritten Wahlgang.

Die Vereinigte Bundesversammlung mit ihren 246 Mitgliedern tritt um 8 Uhr zusammen. Nach der Würdigung der abtretenden Bundesräte Doris Leuthard und Johann Schneider-Ammann folgt die Wahl der zwei neuen Bundesratsmitglieder und deren Vereidigung.

Die Vereinigte Bundesversammlung wählt heute in geheimer Wahl und über mehrere Wahlgänge. Während in den ersten beiden Wahlgängen jede wählbare Person – also jeder stimmberechtigte Schweizer – Stimmen erhalten kann, sind ab dem dritten Wahlgang keine weiteren Kandidaturen mehr zugelassen. Es können nur noch Personen gewählt werden, die in den ersten beiden Wahlgängen Stimmen erhalten haben. Dies wird so lange wiederholt, bis eine Person das absolute Mehr erreicht hat und damit gewählt ist.

In Hinblick auf die Ersatzwahl von Bundesrat Johann Schneider-Ammann rechnet man damit, dass Favoritin Karin Keller-Sutter im ersten Wahlgang das absolute Mehr erreicht. Bei den CVP-Kandidatinnen wird es wohl zu mehreren Wahlgängen kommen.

Wir sind vor Ort und halten Sie an dieser Stelle zeitnah über die aktuellen Geschehnisse auf dem Laufenden.

