Es bleibt weiterhin sommerlich warm

Am Dienstag fliesst etwas weniger warme, aber weiterhin instabile Meeresluft zur Alpennordseite. Am Mittwoch und am Donnerstag stabilisiert schliesslich ein Hoch das Wetter. Am Freitag kommt aus Südwesten die nächste Gewitterstörung auf.

Am Dienstag gibt es vor allem im Norden zwischen dem Lötschental und dem Goms lokale Regengüsse oder kurze Gewitter. Sonst bleibt es mit böigem, teils föhnigem Nordwestwind trocken und ziemlich schön mit sieben bis zehn Sonnenstunden. Es ist weiterhin sommerlich warm.

Am Mittwoch und am Donnerstag ist es sonnig, trocken und hochsommerlich warm. Am Freitag ziehen kräftige Regengüsse und Gewitter auf, das Wochenende wird wechselhaft und etwas kühler.

17. Juli 2018, 10:00

