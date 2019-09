Wildtierschutzgebiete auf dem Smartphone

Jagd | Neue App «Explorer for ArcGIS«

Die interaktiven Jagd-, Fischerei- und Wildtierschutzkarten des Kantons sind neu in einer entsprechende App abrufbar.

Seit acht Jahren bietet der Kanton die interaktiven Karten des Jagd, Fischerei- und Wildtierwesens auf seiner Website an. Die Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere ermöglicht neu einen vereinfachten Zugriff per App. Diese ist gemäss Mitteilung nicht nur für Jäger und Fischer gedacht. Sämtliche interessierte Personen, die sich über Wildtierschutzgebiete informieren möchten, können sie installieren und benutzen. Ob sie sich nun auf die Jagd- oder Fischereisaison vorbereiten oder bei der Planung einer Wandertour auf die Ruhe der Wildtiere Rücksicht nehmen wollen - künftig können sich die Benutzer per Smartphone über die dafür jeweils massgebenden Zonen und Gebiete informieren.

Der User kann sich die App «Explorer for ArcGIS« auf sein Smartphone laden und los geht es. Die App ermöglicht gemäss Schreiben einen schnellen und benutzerfreundlichen Zugriff auf geographische Karten, wobei sie dieselben Karten verwendet, die bereits auf der Website der Dienststelle verfügbar sind. Zudem kann der Benutzer eigene Notizen zu den Karten erfassen, diese teilen, Screen-Shots verschicken oder auch seine eigene Position gegenüber einer bestimmten Zone der verschiedenen thematischen Karten bestimmen.

pd / ip

17. September 2019, 11:28

