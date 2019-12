Bauarbeiten gehen in die Winterpause

Die diesjährigen Bauarbeiten an der A9 Simplon nähern sich dem Ende. Nächstes Jahr soll es für den Verkehr weniger Beeinträchtigungen geben.

Auf der Simplonstrasse gehen die Bauarbeiten in die Winterpause. Dieses Jahr kann das Bundesamt für Strassen gemäss Mitteilung auf eine erfolgreiche Bausaison am Simplon mit teils sehr unterschiedlichen und umfangreichen Projekten zurückblicken. Es standen insbesondere die Instandsetzung mehrere Bauwerke und die

weitere Erhöhung der Sicherheit der A9 im Fokus. Zudem setzten die Verantwortlichen alles daran, die Verkehrsbehinderungen so gering wie möglich zu halten. Alle Projekte konnten oder können bis Ende Woche beendet werden.

Die Arbeiten an der Krummbachbrücke sind bereits abgeschlossen. In den Jahren 2020 und 2021 folgen die Instandsetzungen der beiden Hofstättengalerien, die sich direkt südlich der Krummbachbrücke befinden. Die Hangbrücke Rothwald steht ebenfalls kurz vor dem Abschluss. Die Erneuerung der Betriebs- und Sicherheitsausrüstung im Gamsentunnel konnte bereits im September beendet werden.

Zu den getätigten Sofortmassnahmen auf der A9 zählen unter anderem Sprengungen zur Gewährleistung der Sicherheit in Gondo, kleinere Unterhaltsarbeiten an der Ganterbrücke oder Belagsreparaturen an mehreren Stellen.

Als Fazit der diesjährigen Bausaison am Simplon hält Mark Siegenthaler vom Astra fest, dass die Verkehrsbeeinträchtigungen insgesamt geringer ausfielen als in den vergangenen Jahren. Bei den beiden grossen Baustellen auf der Nord- und Südseite sei es meist nur zu kurzen Wartezeiten gekommen. Im Gamsentunnel lief der Gegenverkehr in der freien Röhre weitgehend flüssig und unfallfrei. Das kommende Jahr verspricht sogar noch weniger Beeinträchtigungen für den Verkehr. Es wird mit der Instandsetzung der Hofstättengalerien voraussichtlich nur auf der Simplon Südseite eine Baustelle geben. Ansonsten werden gemäss Bundesamt – ähnlich wie dieses Jahr – nur punktuelle Sondermassnahmen mit wenigen Einschränkungen ausgeführt.

