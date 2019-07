Rund 60 000 Aprikosen verteilt

Anlässlich der Fête des Vignerons erstrahlte Vevey am Freitag in den Walliser Farben. Der Umzug brachte rund 450 Teilnehmende zusammen und über 600 Personen reisten mit dem für diesen Tag organisierten Spezialzug nach Vevey.

Unter dem Motto «Das Wallis versetzt seine Berge ins Herzen des Festes » gelang es dem Wallis gemäss einer Mitteilung von Valais/Wallis Promotion, an seinem Kantonaltag und insbesondere am Umzug, anlässlich der F´te des Vignerons in Vevey, Tradition und Modernität miteinander zu verbinden. Auch die Bevölkerung sei angereist, um das reichhaltige und abwechslungsreiche Kulturprogramm des künstlerischen Leiters, Stefan Hort, zu geniessen.

Die Besucher kamen in den Genuss vieler Konzerte von Walliser Gruppen sowie persönlicheren Darbietungen in den Seilbahnkabinen, die von den Bergbahnen des Kantons zur Verfügung gestellt wurden. Schlussendlich zog der Umzug mit rund 450 Teilnehmenden an die 25’000 Zuschauer an. Die Organisatoren ziehen eine erste positive Bilanz dieses Tages. 700 Personen waren in die Organisation und Animation der Veranstaltung involviert, deren Gesamtbudget 400‘000 Franken betrug. Auch die Walliser Weine hatten ihren Auftritt. Sie wurden am Stand von Swiss Wine Promotion geehrt. Alle acht mit der Auszeichnung «Étoiles du Valais 2018» ausgezeichneten Weine konnten zusammen mit Köstlichkeiten aus Aprikosen verköstigt werden. Passend zur Erntezeit kam der Aprikose eine besondere Ehre zuteil an diesem Tag, an dem rund 60‘000 Aprikosen an Besucher und Zuschauer verteilt wurden.

