«Jobcafés» für Frauen nur im Unterwallis

«Jobcafés» sollen den Teilnehmerinnen die Möglichkeit bieten, ihre Karriereentwicklung voranzutreiben. Im Oberwallis sind solche Treffen frühestens 2020 Thema.

Das Zielpublikum der «Jobcafés» sind berufstätige oder arbeitssuchende Frauen. Diese Treffen ermöglichen es gemäss Mitteilung vonseiten des Kantons, das Selbstvertrauen zu stärken, die beruflich und privat angeeigneten Kompetenzen aufzuwerten, die Spielregeln in der Arbeitswelt zu verstehen, sich Gedanken über die eigenen Pläne zu machen und das Gleichgewicht zwischen Privat- und Berufsleben zu finden. Die Ziele dieser Cafés decken sich mit der Aufgabe des Kantonalen Amts für Gleichstellung und Familie, wo man die Treffen organisiert: Frauen sollen im Berufsalltag unterstützt und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie soll gefördert werden.

Im Oberwallis müssen sich interessierte Frauen in Geduld üben. Dort sind die Treffen erst ab 2020 geplant. Dies in Zusammenarbeit mit dem Berufsinformationszentrum.

Eine erste Runde der «Jobcafés» ging in Martinach über die Bühne. Insgesamt nahmen 40 Frauen daran teil. Viele hätten mehrere Treffen besucht. Eine zweite Runde ist ab dem 3. Oktober geplant: Die Cafés finden an jedem ersten Donnerstag des Monats in Siders statt. Sie werden bis Ende 2020 durchgeführt.

Aus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung gebeten. Vor Ort wird ein Pauschalbeitrag von 20 Franken einkassiert.

pd/ip

26. September 2019, 16:15

