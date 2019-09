Naters/Bern: Der Aletschfloh zu Besuch im Bundeshaus

Am Montag überreichten Kinder das Bilder-Sachbuch «Du bist nicht allein, kleiner Aletschfloh» an Umweltministerin Sommaruga. Am Samstag wird das Buch in Naters vorgestellt.

Eigentlich lebt der kleine Aletschfloh aus dem Bilder-Sachbuch «Du bist nicht allein, kleiner Aletschfloh» im Unesco-Welterbe Jungfrau-Aletsch. Am Montag statten er und zehn Kinder jedoch Bundesrätin Simonetta Sommaruga einen Besuch ab. Die Kinder erzählten der Umweltministerin seine Geschichte und malten für sie dazu ihre Visionen zum Klimawandel und Beitrag zum Klimaschutz, denn der Grosse Aletschgletscher schwitzt und schwindet.

Am Tag der offenen Tür im World Nature Forum in Naters erzählen am Samstag Autor Beat Hugi und Illustratorin Karin Widmer die Geschichte vom kleinen Aletschfloh. Eine weitere Lesung ist am Rand des Grossen Aletschgletschers geplant. Bei gutem Wetter soll diese gemäss Mitteilung am Sonntag stattfinden.

