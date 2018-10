Wolf tötet Schafe in Ergisch

Schrecklicher Anblick: das vom Wolf getötete Muttertier in Obermatten. Foto: zvg

In Obermatten sind am Samstag zwei Weisse Alpenschafe vom Wolf getötet worden. Foto: Gruppe Wolf Schweiz

In Obermatten sind am Samstag zwei Weisse Alpenschafe vom Wolf getötet worden. Vom Angriff abhalten konnten ihn dabei auch nicht zwei Herdenschutzhunde.

Das Grossraubtier hat sich in der Nacht auf Samstag im Weiler «Obermatten» in eine zwei Hektar grosse Herbstweide geschlichen. Dort hat er ein Muttertier gerissen. Vom Herbstlamm des getöteten Schafes fehlt jede Spur.

Die Weide befindet sich in unmittelbarer Nähe zu bewohnten Chalets in Obermatten. Die Schafherde war zum Zeitpunkt des Angriffs in einem Hag aus Knottengitter mit einer elektrifizierten Litze gehalten. Sie waren von zwei Herdenschutzhunden bewacht.

Der zuständige Wildhüter, der aufgrund des Rissmusters einen Wolf als Angreifer vermutet, hat DNA-Proben genommen, um feststellen zu können, um welchen Wolf es sich handelt. zen

21. Oktober 2018, 18:45

