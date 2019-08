Wolf tötet im Goms sieben Schafe

Grossraubtiere | Zwischen Fieschertal und bis in die Gemeinde Obergoms

In den vergangenen drei Wochen haben ein oder mehrere Wölfe im Goms sieben Schafe getötet. Zwei werden noch vermisst. (Symbolbild) Foto: zvg

In den vergangenen drei Wochen haben ein oder mehrere Wölfe im Goms sieben Schafe getötet. Zwei werden noch vermisst.

Nach einer einjährigen Absenz meldet sich im Goms der Wolf zurück. Seine Spuren hat er in einer ganzen Reihe von Angriffen auf Schafsherden hinterlassen. Sascha Wellig, Wildtierbiologe beim Kanton und zuständig für das Wolfsmonitoring im Oberwallis, bestätigt die Rissserie. «Im Goms wurden insgesamt sieben Schafe gerissen, zwei Tiere werden noch vermisst», erklärt er auf Anfrage des «Walliser Boten». Diese Risse fanden in den letzten drei Wochen statt und erstrecken sich von der Gemeinde Fieschertal bis in die Gemeinde Obergoms.

Auffallend dabei ist, dass die Wolfsangriffe nicht auf einer der vielen Sömmerungsalpen der Region stattfanden, sondern in der Talebene, wo die Schafe laut Wellig «meist in nicht geschützten Situationen angegriffen wurden. Überall, wo Wölfe vorhanden sind, wird solches Verhalten festgestellt.»

Ob sich im Goms derzeit einer oder mehrere Wölfe aufhalten, bleibt vorerst offen. «Sichtbeobachtungen zufolge wurden im Goms nur Einzelwölfe beobachtet. Es ist jedoch nicht klar, ob es sich um jeweils dasselbe Individuum handelt. Möglicherweise werden die genetischen Resultate der Speichelproben, welche von den gerissenen Schafen entnommen wurden, aufzeigen können, ob es sich um ein oder mehrere Wölfe handelt», führt Wellig weiter aus.

Mehr zum Thema im «Walliser Boten» vom Freitag

zen

30. August 2019, 06:00

Artikel teilen