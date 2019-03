Der Wolf wütet in Feithieren

Auf Beutezug. In der Nacht auf Freitag griff er in diesem Gehege eine Ziegenherde an, in der Nacht auf Samstag riss er wenige Meter weiter zwei Zwergziegen. Foto: WB / ALAIN AMHERD

Ein Wolf streift in Feithieren durch das Siedlungsgebiet und richtet in zwei aufeinander folgenden Nächten Schäden an. Es kommt auch zu ungemütlichen Begegnungen.

In der Nacht auf Samstag hat der Wolf in der Region Feithieren erneut zugeschlagen. Die Züchterin, die namentlich nicht genannt werden will, bestätigt die Risse zweier Zwergziegen. Viel mehr dazu sagen will sie aber nicht. «Das macht doch alles eh keinen Sinn.» Bereits im vergangenen November waren ihre Tiere betroffen, damals waren es sechs Lämmer und eine Zwergziege.

Mag sein, dass die Zwergziegen nicht ausreichend umzäunt waren, der Wolf in der Nacht auf Samstag womöglich leichtes Spiel hatte. Aber das Raubtier, das derzeit nachts in Feithieren durch das Siedlungsgebiet streift, schreckt auch nicht vor grösseren Hürden zurück. Bereits in der Nacht auf Freitag hat er eine Ziegenherde in einem Gehege angegriffen und dabei die Umzäunung, die laut Aussagen von Züchter Fridolin Holzer eine Höhe von 140 Zentimetern aufweist und zudem elektrifiziert ist, überwunden.

Für Holzer ist klar, dass es sich dabei um einen Problemwolf handelt, «der jegliche Menschenscheu verloren hat». Unbegründet sind die Bedenken des Ziegenzüchters nicht. So sei der Wolf knapp eine halbe Stunde nach dem Vorfall erneut in der Nähe seiner Stallung aufgetaucht. Ein Video, das ebenfalls in der Nacht auf Freitag von Passanten bei der Bushaltstelle «Ober Feithieren» aufgenommen wurde, zeigt das Tier bei der Abzweigung Feithierenstrasse-Fallfluhweg mitten auf der Strasse. Am Ende der Aufzeichnung fragt sich eine Frau, ob es sich womöglich um einen Schäferhund handeln könnte. Der WB hat das Video mehreren Wildhütern und Jägern gezeigt. Sie gehen davon aus, dass das gefilmte Tier «mit grösster Wahrscheinlichkeit» ein Wolf ist.

Gleichenorts kam es auch in der Nacht auf Samstag zu einer ungemütlichen Begegnung. Gemäss sicheren WB-Informationen war ein Autofahrer Richtung Agarn unterwegs, als ihm bei der gleichen Bushaltestelle ein Rehbock entgegen rannte. Zur Sicherheit hielt er seinen Wagen an, aber das aufgescheuchte Tier lief geradewegs in das stehende Auto. Just im Moment, als der Fahrer ausstieg, um nach dem Tier zu sehen, kam der Wolf um die Ecke gerannt. Mit Rufen und Schreien konnte er das Tier verscheuchen.

In Jagdkreisen vermutet man, dass der Wolf von Feithieren ein junges Tier sei, das von seinem Rudel im Augstbordgebiet verstossen worden sein könnte. Weiter wird spekuliert, dass es bei der Nahrungsbeschaffung wohl noch zu wenig geübt sei, weshalb es ihn nun ins Siedlungsgebiet zieht. Wie es mit dem Wolf von Feithieren weitergeht, ist unklar. Peter Scheibler, der Chef der Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere war für den «Walliser Boten» am Samstag nicht erreichbar.

David Biner

09. März 2019, 16:57

