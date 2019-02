Nun geht es an die Weltmeisterschaften nach Russland

Nach dem Titel Walliser Meisterin FaGe (Fachfrau Gesundheit) holte sich Amélia Brossy aus Uvrier auch den Schweizermeistertitel in ihrem Fach. Nun reist die 20-Jährige im August nach Russland an die Berufsweltmeisterschaften (WorldSkills).

Die 20-jährige Amélia Brossy aus Uvrier absolvierte im Spital Wallis ihre Ausbildung zur Fachfrau Gesundheit (FaGe) und schloss diese im letzten Sommer erfolgreich ab. An der Berufsmesse «Your Challenge» holte sie sich im Frühjahr 2018 den Titel einer «Walliser Meisterin FaGe», kurz darauf eroberte sie sich auf diesem Gebiet den Titel einer Schweizer Meisterin.

Zwischen dem 23. und 26. August nimmt Amélia Brossy nun an den WorldSkills teil – den Berufsweltmeisterschaften, die im russischen Kazan über die Bühne gehen werden. Sie geht dort in der Kategorie «Health & Social Care» an den Start. Einer Spitzensportlerin gleich bereitet sie sich ­momentan auf diesen Wettkampf vor – zum einen in Sachen Pflegetechnik, zum andern auch in der offiziellen Wettbewerbssprache, dem Englischen.

pd/tma

07. Februar 2019, 15:03

Artikel teilen