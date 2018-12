Angela Escher übernimmt WWF Oberwallis

Am 1. Februar 2019 übernimmt Angela Escher die Leitung der Geschäftsstelle des WWF Oberwallis. Sie wird sich im Wallis für die Natur einsetzen, und insbesondere in den Themenfelder Wasserkraft und Tourismus die Umweltanliegen einbringen.

Angela Escher wuchs in Brig auf, besuchte das Kollegium in Brig und studierte danach an der Universität Genf Internationale Beziehungen im Bachelor, und anschliessend Politikwissenschaften in Bern, wo sie 2014 den Master abschloss. Ihre Masterarbeit schrieb sie zum Thema «integriertes Wasserresourcenmanagement».

Die 33-Jährige arbeitete anschliessend längere Zeit in der Entwicklungszusammenarbeit, insbesondere im Menschenrechtsbereich in Honduras und Guatemala. Aus dieser Branche herkommend ist nun der Umweltschutz für sie eine berufliche Neuorientierung. Umweltthemen lagen Angela Escher jedoch immer schon am Herzen und sie freut sich auf die neue Herausforderung.

Angela Escher löst Laura Schmid ab, die der Sektion WWF Oberwallis erhalten bleibt. Sie wird im 2019 das Präsidium der Sektion übernehmen.

zen

21. Dezember 2018, 16:54

Artikel teilen