Im Oberwallis wird bald wieder weltmeisterlich gekämpft

Vom 20. bis 22. Mai 2021 findet in Brig-Glis und Visp die Weltmeisterschaft im Yoseikan Budo statt. Die Vorbereitungen für diesen Grossanlass, an dem rund 20 Nationen erwartet werden, sind angelaufen.

Wie die Verantwortlichen am Freitag mitteilen, haben die lokalen Yoseikan Budo Vereine und die World Yoseikan Federation die Grundzüge der WM 2021 im Oberwallis definiert: So würden die Eröffnungsfeier und die Ausscheidungskämpfe in Brig-Glis über die Bühne gehen. «Iischi Arena» soll dabei der Austragungsort der Wettkämpfe sein. Geplant sei ausserdem, dass die Finalkämpfe, umrahmt von Shows, Musik und Abschlussparty, in der Visper «Lonza Arena» stattfinden. Die Halle biete die optimale Infrastruktur, um einen Anlass dieser Grössenordnung durchzuführen, heisst es weiter.

Für das Patronat habe man Louis Ursprung, Stadtpräsident Brig-Glis, Niklaus Furger, Gemeindepräsident Visp und Franz Ruppen, Gemeindepräsident Naters gewinnen können. Die vordringlichste Aufgabe des Organisationskomitees sei zur Zeit die Suche nach Sponsoren: «Ein Anlass dieser Grösse kann nur stattfinden, wenn umfangreiche Sponsoringverträge abgeschlossen werden können.» In diesem Zusammenhang seien auch Medienpartnerschaften für Berichterstattung und Übertragung wichtig.

pd/tma

24. Mai 2019, 10:49

