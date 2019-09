Zermatt: Deutscher Alpinist stürzt am Pollux in den Tod

Am Mittwochvormittag kam bei einem Bergunfall am Pollux ein 21-jähriger deutscher Alpinist ums Leben.

Am Mittwochvormittag ereignete sich am Pollux ein Bergunfall. Zwei Bergsteiger hatten sich im Abstieg vom Pollux in Richtung "Zwillingsjoch" befunden. Auf einer Höhe von rund 4000 Metern über Meer stürzte ein Alpinist - ein 21-jähriger deutscher Mann - aus derzeit noch nicht geklärten Gründen rund 300 Meter in die Tiefe. Der zweite Alpinist alarmierte die Einsatzzentrale der Kantonspolizei.

Die Einsatzkräfte der Bergrettung Zermatt und der Air Zermatt konnten den Mann nur noch tot bergen. Wie die Kantonspolizei mitteilt, waren die Bergsteiger zum Unfallzeitpunkt nicht angeseilt. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.

pd/wh

04. September 2019, 15:08

