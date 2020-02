Die Kantonsstrasse zwischen Täsch und Zermatt ist am Sonntag wegen Lawinengefahr für jeglichen Verkehr gesperrt worden.

Wie der Kanton in einer Mitteilung vom Sonntag schreibt, ist das Fahrverbot seit Sonntag 13.30 Uhr in Kraft. Die Strasse bleibt damit bis auf Weiteres wegen Lawinengefahr in beide Richtungen gesperrt.

02. Februar 2020, 13:36

