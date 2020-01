Neue Entdeckungen am Unplugged 2020

Am Zermatt Unplugged vom 14. bis 18. April herrscht im Matterhorndorf wieder eine ganz besondere Stimmung. Einen Beitrag dazu leisten auch die Newcomerbands und die «Artists in Residence».

Aufstrebende Musiktalente aus der Schweiz und aus aller Welt sind auch am 13. Zermatt Unplugged vom 14. bis 18. April mit dabei. Gemäss Mitteilung zeigen die Nachwuchsbands an mehreren Festivaltagen auf den Unplugged Pass Stages, die an verschiedensten Orten in Zermatt aufgebaut sind, ihr Können. Zu hören gibt es unter anderen die Folk-Pop-Sängerin Billie Bird aus Lausanne, das Indie-Folk-Bandprojekt Son Mieux aus Den Haag, Sebass, Coconut Kings sowie die Genferin Danitsa. Weiter werden Pat Burgener, Pop-Poet Till Seifert aus Deutschland, sowie die Australier Hollow Coves mit ihrem Indie-Folk und Amistat das Publikum begeistern. Für Gänsehautmomente wollen auch Ellas aus Brugg (AG), Native Young aus Südafrika, Kawala aus London und Alex Diehl sorgen.

Wie es weiter heisst, spielen Künstler während der ganzen Festivaldauer in einer speziellen Location - das ist das Konzept bei «Artist in Residence». So gibt es auf der Gandegghütte lateinamerikanische Rhythmen von Roberto Marcano & Band aus Venezuela zu erleben. Allman Brown aus London hat feinfühlige Singer-Songwriter-Kunst auf der Sonnenterrasse des Chalet Hotels Schönegg zu bieten. Die Travellin’ Brothers bringen um Mitternacht den Blues ins Foyerzelt.

Zum Programm des diesjährigen Zermatt Unplugged gehören neben den grossen Festival Acts wie Cro, Dido, Gérard Depardieu, Rea Garvey und den Newcomern auch zahlreiche After Show Partys und Auftritte namhafter DJs wie Âme Live, Giorgia Angiuli Live und Jan Blomqvist & Band. Aber auch Boy Next Door, Kellerkind oder Cup of Jazz sorgen für Club Feeling bis in die Morgenstunden. Wieder vor Ort: Philipp Fankhauser’s Blues Club.

28. Januar 2020

