Premiere mit Curtis Stigers im Jazz Club

Eine Delegation aus Zermatt reiste in die britische Hauptstadt, um im bekannten Ronnie Scott’s Jazz Club für das Akustik-Musik-Festival im April zu werben.

Am Zermatt Unplugged Festival (14. bis 18. April 2020) entsteht im Mont Cervin Palace Hotel dieses Jahr

wieder ein originalgetreues Pop-up des angesagten Londoner Ronnie Scott’s Jazz Club. An allen fünf

Festivaltagen bekommen Musikgeniesser die Hausband des Clubs, die Ronnie Scott’s All Stars, zu Gehör –

dieses Jahr mit Special Guest Curtis Stigers (Singer-Songwriter und Saxophonist aus den USA).

Die Premiere der Show fand jetzt im Original Ronnie Scott’s Jazz Club in London statt. Mit dabei: eine

Delegation aus Zermatt, inklusive Vertretern von Zermatt Tourismus, Hotelpartnern aus Zermatt und

dem Zermatt Unplugged Festival-Team.

«Der Abend war ein echtes Erlebnis, musikalisch und emotional», sagt Festival-Chef Rolf Furrer. «Die

Gäste können sich im April auf Jazz vom Allerfeinsten freuen.» Curtis Stigers freut sich bereits besonders

auf seinen Auftritt im Wallis: «Es wird toll, mit den fantastischen Musikern von Ronnie Scott’s zu spielen,

aber auch all die anderen Musiker wie Glen Hansard oder Richard Marx zu treffen.»

Als passionierter Skifahrer könne er es aber auch kaum erwarten, zum ersten Mal in den Alpen Ski zu fahren, so der US-Amerikaner. In Zermatt wird er seine früheren Hits wie «I wonder why» oder «You’re all that matters tome» spielen, aber auch neue Stücke – unter anderem von seinem Album, das just im April auf den Markt

kommen wird.

02. Februar 2020, 15:32

Artikel teilen