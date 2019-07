Zermatter Hotel akzeptiert Bitcoin

Das Parkhotel Beau Site in Zermatt ist seit gestern das erste Hotel in einer Schweizer Feriendestination und das zweite in der Schweiz, welches Kryptowährungen als Zahlungsmittel akzeptiert. Im Hotel steht nun auch ein Bitcoin-Geldautomat zur Verfügung.

Die Zermatter Gemeindepräsidentin Romy Biner-Hauser und der Direktor des Parkhotel Beau Site Roman Codina nahmen am Freitagabend im Matterhornmuseum den Bitcoin-Automaten und ein Symbol für den ersten auf einer Blockchain programmierten Zermatter-Coin entgegen. Wie es in einer Pressemeldung vom Samstag heisst, ermöglicht der Automat den Kauf und Verkauf von Bitcoin gegen Bargeld, analog zu normalen Geldautomaten.

Ausserdem werde das Parkhotel Beau Site zum zweiten Hotel der Schweiz, welches Kryptowährungen als Zahlungsmittel akzeptiert. «Es freut mich sehr, dass wir mit dem Parkhotel Beau Site und dem Bitcoin-Automaten Geschichte und Moderne miteinander verbinden können», wird Hoteldirektor Roman Codina in der Mitteilung zitiert. Zermatt mache damit die ersten Schritte in die Welt der digitalen Währungen. In den Worten von Biner-Hauser: «Innovation in und für Zermatt». An der Übergabe des Bitcoin-Automaten und der Eröffnung der Krypto-Zahlungsstation nahmen auch ein Grossteil der Mitarbeiter der über 90-köpfigen Bitcoin Suisse AG teil, welche das bei der neuen Zahlungsstation verwendete Point-of-Sale-Zahlungssystem beisteuerte.

pd/tma

14. Juli 2019, 14:00

Artikel teilen