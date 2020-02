Zeugenaufruf nach tätlichem Angriff in Verbier

Die Kantonspolizei sucht im Zusammenhang mit einem tätlichen Angriff am 15. Dezember 2019 in Verbier auf einen Mann nach Zeugen. Foto: Kantonspolizei Wallis

Am 15. Dezember 2019 griffen drei Unbekannte in Verbier einen Mann an und verletzten diesen im Gesicht. Nun sucht die Kantonspolizei Zeugen, die Angaben zur Tat machen können.

Am 15. Dezember 2019 zwischen 2 Uhr und 2.15 Uhr griffen drei Unbekannte in Verbier einen 32-jährigen Walliser an. Dieser war gemäss Mitteilung alleine auf dem "Chemin de la Tinte" in Richtung "Rue de Médran" unterwegs. Hinter einem Geschäft kam es dann zum Übergriff. Die Unbekannten schlugen mit Fäusten und Füssen auf das Opfer ein, welches schliesslich am Boden lag.

Die Kantonspolizei ersucht nun im Auftrag der Staatsanwaltschaft jene Personen, die Angaben zu diesem Vorfall machen können, sich an die Einsatzzentrale der Kantonspolizei - Telefon 027 326 56 56 - zu wenden.

pd/wh

04. Februar 2020, 14:32

Artikel teilen