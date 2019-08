Ein Fest für die Kleinsten in Bellwald

Am Sonntag hat in Bellwald zum zweiten Mal in diesem Sommer ein Kinderlandfest stattgefunden. Der Anlass ist mit zahlreichen Attraktionen speziell auf die kleinen Gäste zugeschnitten.

Um dem vom Schweizer Tourismus-Verband verliehenen Label «Familien willkommen», welches Bellwald bereits seit einigen Jahren besitzt, gerecht zu werden, werden in der Destination verschiedene Aktivitäten und Feste für Familien angeboten, zu denen auch das sogenannte Kinderlandfest gehört. Der Anlass wird während des Sommers insgesamt drei Mal ausgestragen.

Am Sonntag fand nun die zweite Auflage statt, welche gemäss Mitteilung der Tourismusverantwortlichen zahlreiche Gäste nach Bellwald lockte. Die kleinen Gäste hatten bei den Sport- und Freizeitanlagen die Möglichkeit an verschiedenen Aktivitäten wie Pferdereiten, Alpakas führen oder Minigolf spielen teilzunehmen.

Am Sonntagnachmittag stand schliesslich ein Pumptrack-Rennen auf dem Programm: rund 30 Kinder traten in verschiedenen Kategorien gegeneinander an und versuchten den Parcours so schnell wie möglich abzufahren.

Das dritte und letzte Kinderlandfest dieses Sommers findet am 22. September statt.

pd / pan

26. August 2019, 14:13

